Число зараженных коронавирусом в Швейцарии за сутки выросло на 44

ЖЕНЕВА, 9 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых выявленных заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 44 человека, всего с момента вспышки в стране заболел 30 251 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 9 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 44 новых заражения (81 накануне) и 6 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 251 человек, скончалось 1 532 человек.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая. Будут открыты все магазины, с рядом ограничений рестораны и бары. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
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