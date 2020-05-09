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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:24
https://ria.ru/20200509/1571214399.html
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии за сутки выросло на 44
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1036x0_80_0_0_0fd85b9fb48fc131a0262816a757ca7b.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Швейцарии за сутки выросло на 44

14:24 09.05.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
ЖЕНЕВА, 9 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых выявленных заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 44 человека, всего с момента вспышки в стране заболел 30 251 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 9 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 44 новых заражения (81 накануне) и 6 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 251 человек, скончалось 1 532 человек.
Как отмечается, всего в стране проведено 306 223 (4 584 за сутки) тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 12%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5444 заболевших), Женева (5155 человек), Цюрих (3433 человек) и Тичино (3226 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая. Будут открыты все магазины, с рядом ограничений рестораны и бары. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тичино (кантон)Здоровье - ОбществоЖенева (город)ШвейцарияЦюрихВ мире
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