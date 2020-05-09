Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:18
https://ria.ru/20200509/1571214062.html
Число зараженных коронавирусом в США увеличилось почти на 27 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570622482_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ae75c7adc38a82a0933542c8304d8905.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в США увеличилось почти на 27 тысяч

14:18 09.05.2020
819
© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти 27 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 1,5 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 26 906 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 28 420.
За последние 24 часа в США скончались 1 518 пациентов с COVID-19, днем ранее сообщалось о 2231 летальном исходе.
По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 283 929 человек, скончались свыше 77 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
77622103
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Рекомендуем
Украинская антарктическая станция Академик Вернадский
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии за сутки выявили 951 случай заражения коронавирусом
Агент Секретной службы США
В США 11 сотрудников Секретной службы заразились коронавирусом
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Эпидемиологическая ситуация в Испании может ухудшиться, сообщил эксперт
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии за сутки выросло на 44
Памятник Крылья Победы, оскверненный вандалами
СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе
Врачи
Названо самое опасное свойство коронавируса
Машина службы скорой помощи в США
В США число умерших от коронавируса превысило 77 тысяч человек
Здание Государственной Думы РФ
Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания палаты в масках и перчатках
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В России за сутки выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране выявили 1529 случаев заражения коронавирусом за сутки
Марокко
В Марокко число случаев заражения коронавирусом превысило 5,8 тысячи
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Мадуро поздравил россиян с Днем Победы
17:23В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
Лента новостейМолния