Число зараженных коронавирусом в США увеличилось почти на 27 тысяч

Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

© AP Photo / Matt Rourke Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти 27 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в Почти 27 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 1,5 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 26 906 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 28 420.

За последние 24 часа в США скончались 1 518 пациентов с COVID-19, днем ранее сообщалось о 2231 летальном исходе.

По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 283 929 человек, скончались свыше 77 тысяч.