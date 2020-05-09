Украинский повар покончил с собой в Антарктиде

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Участник украинской экспедиции в Антарктиде Василий Омелянович погиб, предварительная причина смерти — самоубийство, сообщил в субботу Национальный антарктический научный центр.
"Вчера, 8 мая 2020 года, на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. Министерство образования и науки Украины и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Василия", — сообщил центр в фейсбуке.
Предварительно известно, что "он покончил с собой из-за личных проблем".
Омелянович был участником пяти украинских антарктических экспедиций.