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2020-05-09T15:21
https://ria.ru/20200509/1571214031.html
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
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РИА Новости

Украинский повар покончил с собой в Антарктиде

14:17 09.05.2020 (обновлено: 15:21 09.05.2020)
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© Фото : UACУкраинская антарктическая станция "Академик Вернадский"
Украинская антарктическая станция Академик Вернадский
© Фото : UAC
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Участник украинской экспедиции в Антарктиде Василий Омелянович погиб, предварительная причина смерти — самоубийство, сообщил в субботу Национальный антарктический научный центр.
"Вчера, 8 мая 2020 года, на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. Министерство образования и науки Украины и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Василия", — сообщил центр в фейсбуке.
Предварительно известно, что "он покончил с собой из-за личных проблем".
Омелянович был участником пяти украинских антарктических экспедиций.
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АнтарктидаУкраина
Популярные комментарии
Увидеть Антарктиду и умереть. Видимо, не знал уже, чтобы ещё из пингвинов приготовить можно.
9 мая, 14:23
GPGominid Patriotov
321109
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