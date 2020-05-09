В Калмыкии умер шестой пациент с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Калмыкии, сообщает оперштаб республики в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, на 8 мая в Калмыкии зарегистрировано 455 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 95 человек, скончались пятеро. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек 473.
"В тяжелом состоянии – 12 человек, из них 6 – на ИВЛ. Умерших – 6 человек", - говорится в сообщении ведомства. Таким образом, количество летальных исходов в регионе увеличилось на один.
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