Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:15
https://ria.ru/20200509/1571213961.html
В Калмыкии умер шестой пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Калмыкии умер шестой пациент с коронавирусом

14:15 09.05.2020
279
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Калмыкии, сообщает оперштаб республики в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, на 8 мая в Калмыкии зарегистрировано 455 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 95 человек, скончались пятеро. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек 473.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
7 мая, 19:32Распространение нового коронавируса
В Калмыкии 90-летняя женщина вылечилась от коронавируса
"В тяжелом состоянии – 12 человек, из них 6 – на ИВЛ. Умерших – 6 человек", - говорится в сообщении ведомства. Таким образом, количество летальных исходов в регионе увеличилось на один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КалмыкияОбщество
Рекомендуем
Врачи
Названо самое опасное свойство коронавируса
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Бригада скорой медицинской помощи
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Онлайн-шествие Бессмертного полка
К трансляции "Бессмертного полка" подключились более 700 тысяч человек
Карантинный центр в Коммунарке
Полиция проверяет сообщение о минировании больницы в Коммунарке
Производство масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Бригада скорой медицинской помощи
В Ростовской области за сутки умерли трое пациентов с COVID-19
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов оценил погружение батискафа на дно Марианского желоба
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Мадуро поздравил россиян с Днем Победы
17:23В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
Лента новостейМолния