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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:12
https://ria.ru/20200509/1571213838.html
Большинство москвичей в День Победы остаются дома, сообщил "Яндекс"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204908_360:0:3933:2010_1036x0_80_0_0_9453b18cea869758435d6978faba8ebd.jpg
РИА Новости

Большинство москвичей в День Победы остаются дома, сообщил "Яндекс"

14:12 09.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Воздушный парад Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Индекс самоизоляции в Москве в субботу днем - на уровне 3,8, это значит, что большинство людей находится дома, следует из данных компании "Яндекс".
"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 - чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "‎на улицах много людей" до 5 - "‎все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".
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По состоянию на 12.00 мск индекс самоизоляции в Москве составляет 3,8, по "шкале "Яндекса" это означает, что "большинство людей дома". Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Зеленограде и Королеве (3,9), самое низкое - в Котельниках (3,0).
Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек в целом, на 12.00 мск дома находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Ростове-на-Дону - 3,7, самое низкое – в Новосибирске (местное время 16.00), индекс на уровне 2,4.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, свыше 260 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19День ПобедыМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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