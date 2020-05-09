Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 15,1 тысячи

Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния

© AP Photo / Vadim Ghirda Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния

КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 320, до 15 131, всего с начала пандемии умерли 926 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 14 811 случаях заражения, 898 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтвержден 15 131 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 926 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что 6 912 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.