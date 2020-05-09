Ливанские байкеры устроили мотопробег по Бейруту в честь 75-летия Победы

"День Победы для нас очень важен. Так как это исторический этап, это освобождение человечества от тирании, и мы всегда будем должны советскому народу за их жертву ради нас. Они показали в неравном бою, что мы должны объединятся против общего врага. И для нас как для комсомола важна память о многих комсомольцах, которые погибли в этой кровопролитной войне. Поэтому мы традиционно принимаем участие в праздновании Дня Победы в Ливане", - заявил РИА Новости председатель Союза демократической молодежи Ливана Аднан Мокдад.