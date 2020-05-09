Ливанские байкеры устроили мотопробег по Бейруту в честь 75-летия Победы

БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанский байкерский клуб "Вайлд байкерс" совместно с представительством Россотрудничества организовал мотопробег в Бейруте, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
При организационной поддержке Союза демократической молодежи Ливана колонна байкеров с георгиевскими ленточками на груди, с флагами России и знаменами Победы под песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы" проехала от здания Российского центра науки и культуры в Бейруте вдоль главной набережной ливанской столицы.
Безопасность движения колонны обеспечивали сотрудники ливанской полиции. Подобное мероприятие стало альтернативой проводимому ежегодно "Бессмертному полку". Формат мотопробега был одобрен городскими властями, так как соответствовал введенным в стране мерам в рамках режима гражданской мобилизации.
"Мы с благодарностью поддержали инициативу ливанских байкеров провести мотопробег в честь Дня Победы. Российские соотечественники в юбилейном году организовывали и принимали участие в десятках мероприятий, посвященных этой великой дате. Часть акций в связи с пандемией коронавируса пришлось перенести в виртуальное пространство. Инициатива граждан Ливана говорит о том, что им небезразличен подвиг советского народа-победителя", - рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.
В рамках праздничной программы в прямом эфире на официальном сайте представительства весь день будут проходить праздничные мероприятия в специально оборудованной студии в здании РЦНК.
"День Победы для нас очень важен. Так как это исторический этап, это освобождение человечества от тирании, и мы всегда будем должны советскому народу за их жертву ради нас. Они показали в неравном бою, что мы должны объединятся против общего врага. И для нас как для комсомола важна память о многих комсомольцах, которые погибли в этой кровопролитной войне. Поэтому мы традиционно принимаем участие в праздновании Дня Победы в Ливане", - заявил РИА Новости председатель Союза демократической молодежи Ливана Аднан Мокдад.
В июне представительство Россотрудничества при поддержке министерства обороны РФ в рамках проекта "Дорога памяти" готовит к печати книгу о ветеранах Великой Отечественной войны, чьи потомки проживают на территории Ливана. Издание планируется выпустить на русском и арабском языках.