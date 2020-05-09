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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:15
https://ria.ru/20200509/1571213752.html
Ливанские байкеры устроили мотопробег по Бейруту в честь 75-летия Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571209066_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_773502247d9b77ae13aa3272ae8c0a18.jpg
РИА Новости

Ливанские байкеры устроили мотопробег по Бейруту в честь 75-летия Победы

14:15 09.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУчастники перед началом автопробега, посвященного 75-летию Победы, перед зданием Российского центра науки и культуры в Бейруте
Участники перед началом автопробега, посвященного 75-летию Победы, перед зданием Российского центра науки и культуры в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанский байкерский клуб "Вайлд байкерс" совместно с представительством Россотрудничества организовал мотопробег в Бейруте, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
При организационной поддержке Союза демократической молодежи Ливана колонна байкеров с георгиевскими ленточками на груди, с флагами России и знаменами Победы под песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы" проехала от здания Российского центра науки и культуры в Бейруте вдоль главной набережной ливанской столицы.
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Безопасность движения колонны обеспечивали сотрудники ливанской полиции. Подобное мероприятие стало альтернативой проводимому ежегодно "Бессмертному полку". Формат мотопробега был одобрен городскими властями, так как соответствовал введенным в стране мерам в рамках режима гражданской мобилизации.
"Мы с благодарностью поддержали инициативу ливанских байкеров провести мотопробег в честь Дня Победы. Российские соотечественники в юбилейном году организовывали и принимали участие в десятках мероприятий, посвященных этой великой дате. Часть акций в связи с пандемией коронавируса пришлось перенести в виртуальное пространство. Инициатива граждан Ливана говорит о том, что им небезразличен подвиг советского народа-победителя", - рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.
В рамках праздничной программы в прямом эфире на официальном сайте представительства весь день будут проходить праздничные мероприятия в специально оборудованной студии в здании РЦНК.
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"День Победы для нас очень важен. Так как это исторический этап, это освобождение человечества от тирании, и мы всегда будем должны советскому народу за их жертву ради нас. Они показали в неравном бою, что мы должны объединятся против общего врага. И для нас как для комсомола важна память о многих комсомольцах, которые погибли в этой кровопролитной войне. Поэтому мы традиционно принимаем участие в праздновании Дня Победы в Ливане", - заявил РИА Новости председатель Союза демократической молодежи Ливана Аднан Мокдад.
В июне представительство Россотрудничества при поддержке министерства обороны РФ в рамках проекта "Дорога памяти" готовит к печати книгу о ветеранах Великой Отечественной войны, чьи потомки проживают на территории Ливана. Издание планируется выпустить на русском и арабском языках.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыБейрутЛиванВ мире
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