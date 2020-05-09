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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:09
https://ria.ru/20200509/1571213659.html
СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565103628_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_df9bebb6f7ab777e8a26b1e15370357a.jpg
РИА Новости

СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе

14:09 09.05.2020
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© Фото : Думская / Иван БошкуПамятник "Крылья Победы", оскверненный вандалами
Памятник Крылья Победы, оскверненный вандалами
© Фото : Думская / Иван Бошку
Памятник "Крылья Победы", оскверненный вандалами. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Радикалы в Одессе прошли маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН – УПА ("Организации украинских националистов"*), других подобных организаций и символикой нацистской дивизии СС "Галичина", сообщает в субботу местное интернет-издание "Таймер".
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН - УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
"Группа активистов организаций праворадикального толка промаршировала по аллее Славы с портретами коллаборационистов из ОУН, УПА и других подобных организаций, а также символикой дивизии СС "Галичина". Проделав это, активисты расположились у выхода на аллею Славы. На них карантинные ограничения "больше двух не собираться", конечно, не распространяются", - говорится в сообщении на сайте издания.
По информации издания, празднование Дня Победы в Одессе в этом году мало отличается от последних лет. Сотрудники полиции оцепили аллею Славы, выставив усиленные посты, в отдалении дежурит спецназ. Рамки–металлоискатели в этом году заменили на ручные металлоискатели, с помощью которых проверяют сумки у тех, кто приходит к памятнику Неизвестному Матросу. Также правоохранители напоминают о необходимости соблюдать карантинные ограничения - носить маски и не перемещаться группами более 2 человек сразу.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
*Экстремистская организация, запрещена в России
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75 лет Великой ПобедыУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистовОдессаУкраинаВ мире
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