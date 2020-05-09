В Марокко число случаев заражения коронавирусом превысило 5,8 тысячи

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 5,8 тысячи, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, в Марокко зафиксировано 5873 случая заражения COVID-19, 2389 человек выздоровели, 186 скончались. Более четверти всех заражений (26,92%) выявлены в регионе Касабланка-Сеттат.
В Марокко до 20 мая действует режим санитарного чрезвычайного положения. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. С недавнего времени введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены штрафы в размере от 30 до 137 долларов, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено авиасообщение со всеми странами мира.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
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