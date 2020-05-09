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2020-05-09T15:46
https://ria.ru/20200509/1571213408.html
В Крыму тренер ММА избил продавца после просьбы надеть маску
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РИА Новости

В Крыму тренер ММА избил продавца после просьбы надеть маску

14:00 09.05.2020 (обновлено: 15:46 09.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Крыму тренер местной секции боев без правил избил сотрудницу магазина после просьбы надеть маску, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина пришел в магазин со своей девушкой без средств защиты, в связи с чем продавщица сделала посетителям замечание.
После этого спортсмен вышел на улицу, а его спутница осталась в помещении и вступила с женщиной в конфликт.
Спустя некоторое время мужчина вернулся и несколько раз ударил продавца. Женщина кинула в него банку с огурцами, не попав в обидчика, который, по данным канала, плюнул в нее.
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Полиция начала проверку по факту инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Повсеместный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая, сообщили власти региона. Сроки самоизоляции для жителей республики действуют до 11 мая, все прибывающие на полуостров с 1 мая и не имеющие в Крыму регистрации или собственности, обязаны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика КрымПроисшествия
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