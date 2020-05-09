В Крыму тренер ММА избил продавца после просьбы надеть маску

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Крыму тренер местной секции боев без правил избил сотрудницу магазина после просьбы надеть маску, сообщает В Крыму тренер местной секции боев без правил избил сотрудницу магазина после просьбы надеть маску, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, мужчина пришел в магазин со своей девушкой без средств защиты, в связи с чем продавщица сделала посетителям замечание.

После этого спортсмен вышел на улицу, а его спутница осталась в помещении и вступила с женщиной в конфликт.

Спустя некоторое время мужчина вернулся и несколько раз ударил продавца. Женщина кинула в него банку с огурцами, не попав в обидчика, который, по данным канала, плюнул в нее.

Полиция начала проверку по факту инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Повсеместный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая, сообщили власти региона. Сроки самоизоляции для жителей республики действуют до 11 мая, все прибывающие на полуостров с 1 мая и не имеющие в Крыму регистрации или собственности, обязаны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.