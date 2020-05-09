Во Владимирской области от коронавируса выздоровели сто человек

ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов во Владимирской области за сутки увеличилось на 57 и достигло 100, скончались 13 человек, сообщила администрация региона.
По данным на утро 9 мая, во Владимирской области зарегистрировано 1166 случаев заболевания COVID-19, 12 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
"Сто пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели. За период наблюдения отмечено 13 летальных случаев", - говорится в сообщении.
По состоянию на субботу, на стационарном лечении находится 41 пациент с ОРВИ и 583 – с пневмонией.
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