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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:11
https://ria.ru/20200509/1571213362.html
Во Владимирской области от коронавируса выздоровели сто человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области от коронавируса выздоровели сто человек

13:58 09.05.2020 (обновлено: 14:11 09.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов во Владимирской области за сутки увеличилось на 57 и достигло 100, скончались 13 человек, сообщила администрация региона.
По данным на утро 9 мая, во Владимирской области зарегистрировано 1166 случаев заболевания COVID-19, 12 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
"Сто пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели. За период наблюдения отмечено 13 летальных случаев", - говорится в сообщении.
По состоянию на субботу, на стационарном лечении находится 41 пациент с ОРВИ и 583 – с пневмонией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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