Во Владимирской области от коронавируса выздоровели сто человек

Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи

ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов во Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов во Владимирской области за сутки увеличилось на 57 и достигло 100, скончались 13 человек, сообщила администрация региона.

По данным на утро 9 мая, во Владимирской области зарегистрировано 1166 случаев заболевания COVID-19, 12 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.

"Сто пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели. За период наблюдения отмечено 13 летальных случаев", - говорится в сообщении.

По состоянию на субботу, на стационарном лечении находится 41 пациент с ОРВИ и 583 – с пневмонией.