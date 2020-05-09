Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек

УФА, 9 мая — РИА Новости. Причиной возгорания дома в тепличном комплексе в Башкирии, где погибли шесть человек, могла стать неисправность электропроводки.
Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.
В ГУ МЧС по Башкирии РИА Новости рассказали, что погибли рабочие тепличного хозяйства.
Ранее в МЧС сообщили, что утром 9 мая при пожаре в частном доме на территории тепличного комплекса в деревне Тимирово в Туймазинском районе погибли шесть человек, один с ожогами госпитализирован. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".