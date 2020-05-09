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2020-05-09T15:29
https://ria.ru/20200509/1571213258.html
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек
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РИА Новости

Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек

13:56 09.05.2020 (обновлено: 15:29 09.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПожар в одной из деревень Туймазинского района Башкирии
Пожар в одной из деревень Туймазинского района Башкирии
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Пожар в одной из деревень Туймазинского района Башкирии
УФА, 9 мая — РИА Новости. Причиной возгорания дома в тепличном комплексе в Башкирии, где погибли шесть человек, могла стать неисправность электропроводки.
Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.
В ГУ МЧС по Башкирии РИА Новости рассказали, что погибли рабочие тепличного хозяйства.
Ранее в МЧС сообщили, что утром 9 мая при пожаре в частном доме на территории тепличного комплекса в деревне Тимирово в Туймазинском районе погибли шесть человек, один с ожогами госпитализирован. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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