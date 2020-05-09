Епископ: в День Победы мы молимся, чтобы небо над головой было мирным

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские евангелисты стремятся передать историческую правду о Великой Отечественной войне молодежи и молятся, чтобы небо над головой детей было мирным, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской - пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.

"Очень грустно видеть, что сейчас в ряде стран разворачивается целая кампания по пересмотру причин Второй мировой войны и роли СССР. Страшно, что люди перестают видеть разницу между теми, кто разжег огонь печей в концентрационных лагерях, и теми, кто его потушил", - сказал Ряховский.

По его словам, людей хотят заставить забыть о том, сколько советских солдат отдали свои жизни за победу над нацизмом. "Наш долг, безусловно, не допустить того, чтобы память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны была забыта или осквернена", - подчеркнул епископ.

Глава РОСХВЕ обратил внимание на то, что евангельские верующие наравне со всеми сражались в частях Красной армии и работали на заводах в тылу, "демонстрируя предельное посвящение и самоотверженность".

"Многие из них отдали свои жизни, чтобы над нашими головами было мирное небо. Во время Великой Отечественной войны погибли два моих деда: один в 1941, другой в 1943 году. Для меня, моих детей и внуков - это личные памятные даты", - рассказал Ряховский.

Епископ отметил, что евангельские церкви оказывают ветеранам духовную и социальную поддержку на постоянной основе. Например, в Москве и регионах проводят благотворительные концерты для ветеранов и людей старшего возраста. А в их подготовке участвуют молодые верующие люди, что "придает дополнительную преемственность исторической памяти".