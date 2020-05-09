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Религия и мировоззрение
2020-05-09T13:55
https://ria.ru/20200509/1571213197.html
Епископ: в День Победы мы молимся, чтобы небо над головой было мирным
https://cdn22.img.ria.ru/images/106087/88/1060878857_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e9128af65e7496bd03347ed2348e774c.jpg
РИА Новости

Епископ: в День Победы мы молимся, чтобы небо над головой было мирным

13:55 09.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские евангелисты стремятся передать историческую правду о Великой Отечественной войне молодежи и молятся, чтобы небо над головой детей было мирным, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской - пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.
"Очень грустно видеть, что сейчас в ряде стран разворачивается целая кампания по пересмотру причин Второй мировой войны и роли СССР. Страшно, что люди перестают видеть разницу между теми, кто разжег огонь печей в концентрационных лагерях, и теми, кто его потушил", - сказал Ряховский.
По его словам, людей хотят заставить забыть о том, сколько советских солдат отдали свои жизни за победу над нацизмом. "Наш долг, безусловно, не допустить того, чтобы память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны была забыта или осквернена", - подчеркнул епископ.
Глава РОСХВЕ обратил внимание на то, что евангельские верующие наравне со всеми сражались в частях Красной армии и работали на заводах в тылу, "демонстрируя предельное посвящение и самоотверженность".
"Многие из них отдали свои жизни, чтобы над нашими головами было мирное небо. Во время Великой Отечественной войны погибли два моих деда: один в 1941, другой в 1943 году. Для меня, моих детей и внуков - это личные памятные даты", - рассказал Ряховский.
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Епископ отметил, что евангельские церкви оказывают ветеранам духовную и социальную поддержку на постоянной основе. Например, в Москве и регионах проводят благотворительные концерты для ветеранов и людей старшего возраста. А в их подготовке участвуют молодые верующие люди, что "придает дополнительную преемственность исторической памяти".
"Великая Отечественная война не просто страница истории, Великая Победа, 75-летие которой мы отмечаем сегодня - часть нашей сути. Мы отождествляем себя с победителями и освободителями, но заплачена за это была страшна цена. Сегодня мы не только вспоминаем и напоминаем другим о событиях прошлого, но также молимся о будущем, чтобы небо над головами наших детей было мирным. С Днем Победы!" - подытожил собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСергей Ряховский
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