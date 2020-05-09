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Религия и мировоззрение
2020-05-09T13:54
https://ria.ru/20200509/1571213136.html
Раввин: в Великую Отечественную победили те, кто сохранил человечность
https://cdn24.img.ria.ru/images/156393/06/1563930641_0:0:2997:1687_1036x0_80_0_0_cabc0928fb2197edfecda85c7edface9.jpg
РИА Новости

Раввин: в Великую Отечественную победили те, кто сохранил человечность

13:54 09.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАлександр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Победу в Великой Отечественной войне одержали те, кто выиграл духовно, сохранил человечность в тяжелых условиях, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Победа в войне была одержана не только и не столько физическая, сколько духовная. Все люди того страшного военного времени, кто противостоял нацизму на поле битвы, в госпиталях, на заводах, в оккупации были и духовными воинами. Отрицая ненависть, которую несла с собой фашистская идеология, они жаждали добра, справедливости и сражались за это. И именно они одержали безоговорочную победу", - сказал Борода.
По его словам, человек создан по подобию Бога, и его душа всегда стремится к божественному началу, к созидательной силе.
"Наши мудрецы учат: "Там, где нет людей, старайся быть человеком". Когда кругом царили смерть, разруха, зверство, когда человеческая жизнь уже не имела никакой ценности, когда, казалось, что зло в разы сильнее добра, люди продолжали верить в лучшее, находить в себе силы сражаться за мир и жизнь", - отметил глава ФЕОР.
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По данным ФЕОР, за годы войны в Красной Армии служило более 8 миллионов представителей национальных меньшинств, из них более полумиллиона - евреи, 142 тысячи из них погибли. Более 30 тысяч евреев сражались в оккупированных районах Советского Союза как партизаны. Различными боевыми наградами отмечены около 200 тысяч евреев-участников Войны, из которых 160 стали Героями Советского союза.
"По количеству наград евреи были четвертыми в стране после русских, украинцев и белорусов, хотя по численности населения занимали лишь седьмую позицию", - пояснили в пресс-службе ФЕОР.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр Борода
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