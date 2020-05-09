Раввин: в Великую Отечественную победили те, кто сохранил человечность

Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Победу в Великой Отечественной войне одержали те, кто выиграл духовно, сохранил человечность в тяжелых условиях, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

"Победа в войне была одержана не только и не столько физическая, сколько духовная. Все люди того страшного военного времени, кто противостоял нацизму на поле битвы, в госпиталях, на заводах, в оккупации были и духовными воинами. Отрицая ненависть, которую несла с собой фашистская идеология, они жаждали добра, справедливости и сражались за это. И именно они одержали безоговорочную победу", - сказал Борода.

По его словам, человек создан по подобию Бога, и его душа всегда стремится к божественному началу, к созидательной силе.

"Наши мудрецы учат: "Там, где нет людей, старайся быть человеком". Когда кругом царили смерть, разруха, зверство, когда человеческая жизнь уже не имела никакой ценности, когда, казалось, что зло в разы сильнее добра, люди продолжали верить в лучшее, находить в себе силы сражаться за мир и жизнь", - отметил глава ФЕОР.

По данным ФЕОР, за годы войны в Красной Армии служило более 8 миллионов представителей национальных меньшинств, из них более полумиллиона - евреи, 142 тысячи из них погибли. Более 30 тысяч евреев сражались в оккупированных районах Советского Союза как партизаны. Различными боевыми наградами отмечены около 200 тысяч евреев-участников Войны, из которых 160 стали Героями Советского союза.