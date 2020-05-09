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2020-05-09T13:53
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В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками
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РИА Новости

В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками

13:53 09.05.2020
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© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала текущих суток, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 4.50 до 11.45 было зафиксировано восемь фактов нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За указанный период было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров. Также огонь вёлся из гранатометов, вооружения БМП-1 и стрелкового оружия. В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов в том числе окраины Донецка", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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