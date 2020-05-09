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75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:57
https://ria.ru/20200509/1571212935.html
К трансляции "Бессмертного полка" подключились более 700 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571212291_0:127:1078:733_1036x0_80_0_0_7fcb268a15c9d98ea8de213690f2bf7f.jpg
РИА Новости

К трансляции "Бессмертного полка" подключились более 700 тысяч человек

13:51 09.05.2020 (обновлено: 13:57 09.05.2020)
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© Пресс-служба Бессмертного полка РоссииОнлайн-шествие Бессмертного полка
Онлайн-шествие Бессмертного полка
© Пресс-служба Бессмертного полка России
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более 700 тысяч людей уже подключились к интернет-трансляции "Бессмертного полка онлайн", сообщает пресс-служба общественного движения. Трансляция проходит на сайте Бессмертного России, Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре "Окко", а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте - на страницах сообщества "Бессмертный полк России".
Онлайн-шествие стартовало в 11 утра по времени Петропавловска-Камчатского. "Люди не жалеют "классов" и "лайков" – их поток буквально сопровождает шествие в социальных сетях вместе с волной комментариев, в которых все пишут слова благодарности своим дедам и прадедам, защитившим нашу страну", – отмечает пресс-служба "Бессмертного полка".
По информации на 13:00 мск, на участие в проекте уже подано более 2,7 млн. заявок, их прием продолжится 9 мая до 15:00. Все поступившие сведения в обязательном порядке проходят модерацию. Работает горячая линия, специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку онлайн". Ее номер 8-800-20-1945-0. Накануне 9 мая операторы приняли рекордное число звонков: более 23 тысяч, это в полтора раз больше, чем за весь предыдущий период подготовки "Бессмертного полка онлайн".
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Проект, созданный буквально за несколько недель, получился очень масштабным – участие в нем приняли люди со всего мира. "Разработчики просят отнестись с пониманием к тому, что обработка всех полученных данных потребовала больших энергозатрат и новых технических решений, поэтому до сих пор не все участники проекта получили оповещения с указанием даты и времени показа его истории на электронную почту. Рассылка этих писем уже начата. И займет несколько дней", – сообщает пресс-служба "Бессмертного полка".
"В случае если к моменту получения письма ваш герой уже прошел в строю "Бессмертного полка онлайн", не расстраивайтесь – его уже увидела вся страна, мы вместе гордимся его вкладом в Великую Победу, а на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко" предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана. На этих площадках шествие продлится не один день – а столько, сколько потребуется, чтобы все ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади", – подчеркивают организаторы.
МИА "Россия сегодня" является основным информационным партнером "Бессмертного полка России", Sputnik – официальный информационный партнер акции "Бессмертный полк – онлайн" в странах ближнего зарубежья.
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75 лет Великой ПобедыАкция "Бессмертный полк"
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