В Ингушетии умер тридцатый пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Ингушетии за сутки, общее число умерших выросло до 30 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Еще два пациента с коронавирусом скончались вза сутки, общее число умерших выросло до 30 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1108 случаев заболевания коронавирусом, скончались 28 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 9 мая выявлено 1152 (+44) проб, положительных на COVID-2019. Умерших за сутки - двое, всего – 30 человек", - говорится в сообщении.

В штабе РИА Новости уточнили, что скончавшиеся – женщина 1951 года рождения и мужчина 1969 года рождения. "У женщины было сопутствующее заболевание, а мужчину доставили в больницу, когда болезнь уже была в очень тяжелой форме", - пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что выздоровело всего 263 человека, за сутки выписаны 13 пациентов.

Всего в республике госпитализировано 587 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 395, 79 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2483 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 687 человек.

Всего в республике госпитализировано 587 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 395, 79 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2483 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 687 человек.