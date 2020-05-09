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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:05
https://ria.ru/20200509/1571212864.html
В Ингушетии умер тридцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умер тридцатый пациент с коронавирусом

13:48 09.05.2020 (обновлено: 14:05 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Ингушетии за сутки, общее число умерших выросло до 30 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1108 случаев заболевания коронавирусом, скончались 28 человек, в том числе муфтий республики.
"По состоянию на 9 мая выявлено 1152 (+44) проб, положительных на COVID-2019. Умерших за сутки - двое, всего – 30 человек", - говорится в сообщении.
В штабе РИА Новости уточнили, что скончавшиеся – женщина 1951 года рождения и мужчина 1969 года рождения. "У женщины было сопутствующее заболевание, а мужчину доставили в больницу, когда болезнь уже была в очень тяжелой форме", - пояснил собеседник агентства.
Отмечается, что выздоровело всего 263 человека, за сутки выписаны 13 пациентов.
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Всего в республике госпитализировано 587 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 395, 79 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2483 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 687 человек.
Всего в республике госпитализировано 587 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 395, 79 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2483 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 687 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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