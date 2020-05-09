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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T13:39
https://ria.ru/20200509/1571212675.html
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

13:39 09.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Число лиц, скончавшихся с COVID-19 в Подмосковье, за сутки выросло на 11, до 186, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 175 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 19 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 186 заболевших", - говорится в сообщении.
Прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионе за сутки – 1075.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Происшествия
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