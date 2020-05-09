В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Число лиц, скончавшихся с COVID-19 в Подмосковье, за сутки выросло на 11, до 186, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 175 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 19 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 186 заболевших", - говорится в сообщении.
Прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионе за сутки – 1075.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.