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2020-05-09T13:30
https://ria.ru/20200509/1571212212.html
Японский автопром начал восстанавливать работу заводов за рубежом
https://cdn24.img.ria.ru/images/150679/12/1506791289_0:267:5329:3265_1036x0_80_0_0_d85a032d60f0a2d63f678d9ead18631f.jpg
РИА Новости

Японский автопром начал восстанавливать работу заводов за рубежом

13:29 09.05.2020 (обновлено: 13:30 09.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил КиреевПроизводство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Производство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Киреев
Производство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Японские автостроительные компании постепенно восстанавливают производство на своих заводах за рубежом, сообщил телеканал NHK.
Так, компания Toyota Motor Corporation возобновляет работу одного из двух своих заводов в Великобритании с 13 мая, который был остановлен из-за эпидемии коронавируса в середине марта. Также её завод в Турции возобновит работу с 12 мая. Ранее автоконцерн уже восстановил работу на заводах в Польше и Франции. В планах – восстановление деятельности на заводах в России и еще на одном заводе в Великобритании.
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В свою очередь автоконцерн Nissan Motor Corporation планирует восстановить работу своего завода в России 18 мая и в начале июня – в Великобритании.
Кроме того, согласно данным агентства Киодо, автостроитель Suzuki Motor Corporation c 12 мая возобновляет работу завода в округе Манесар в индийском штате Харьяна, остановленного с конца марта. Завод в округе Гургаон в том же штате пока также не работает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХарьянаПольшаФранцияЯпонияВ мире
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