Краснодар зафиксировал рекорд по ежедневному приросту больных COVID-19

"К сожалению, в Краснодаре новый рекорд по количеству заболевших в сутки. Ещё 47 случаев", - сообщила в субботу администрация города.

Ранее наибольшее количество заболевших в Краснодаре - 45 человек - было зафиксировано 2 мая, к среде показатель снизился до 26, однако к четвергу возрос до 33, а к пятнице – до 40.