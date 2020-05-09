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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T13:28
https://ria.ru/20200509/1571211982.html
Краснодар зафиксировал рекорд по ежедневному приросту больных COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

Краснодар зафиксировал рекорд по ежедневному приросту больных COVID-19

13:28 09.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 9 мая - РИА Новости. Столица Кубани – Краснодар – за минувшие сутки зафиксировал увеличение количества заражённых коронавирусом на 47 человек, превысив показатели ранее публикуемых ежедневных сводок, сообщает администрация города.
По данным оперштаба Краснодарского края, на Кубани за последние сутки зафиксировано 98 новых случаев коронавируса. Это на одного человека в день меньше, чем в пятницу и в четверг. Таким образом, общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 1 830 человек, 595 пациентов уже выздоровели и выписаны из лечебных учреждений, из них 41 - за последние сутки. Умер 21 человек.
"К сожалению, в Краснодаре новый рекорд по количеству заболевших в сутки. Ещё 47 случаев", - сообщила в субботу администрация города.
Общее количество заражённых в столице Кубани составляет 733 человека.
Ранее наибольшее количество заболевших в Краснодаре - 45 человек - было зафиксировано 2 мая, к среде показатель снизился до 26, однако к четвергу возрос до 33, а к пятнице – до 40.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КраснодарКраснодарский край
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