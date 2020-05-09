Краснодар зафиксировал рекорд по ежедневному приросту больных COVID-19

КРАСНОДАР, 9 мая - РИА Новости. Столица Кубани – Краснодар – за минувшие сутки зафиксировал увеличение количества заражённых коронавирусом на 47 человек, превысив показатели ранее публикуемых ежедневных сводок, сообщает администрация города.
По данным оперштаба Краснодарского края, на Кубани за последние сутки зафиксировано 98 новых случаев коронавируса. Это на одного человека в день меньше, чем в пятницу и в четверг. Таким образом, общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 1 830 человек, 595 пациентов уже выздоровели и выписаны из лечебных учреждений, из них 41 - за последние сутки. Умер 21 человек.
"К сожалению, в Краснодаре новый рекорд по количеству заболевших в сутки. Ещё 47 случаев", - сообщила в субботу администрация города.
Общее количество заражённых в столице Кубани составляет 733 человека.
Ранее наибольшее количество заболевших в Краснодаре - 45 человек - было зафиксировано 2 мая, к среде показатель снизился до 26, однако к четвергу возрос до 33, а к пятнице – до 40.
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