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75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:27
https://ria.ru/20200509/1571211923.html
Президент Азербайджана поздравил россиян с 75-летием Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156289/07/1562890796_0:196:3076:1926_1036x0_80_0_0_f21099dee3885fc808f18c1da40dbcdd.jpg
РИА Новости

Президент Азербайджана поздравил россиян с 75-летием Победы

13:27 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 9 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, поздравил российского коллегу и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"Президент Ильхам Алиев поздравил президента России и дружественный народ РФ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин выразил признательность за внимание и поздравление и, в свою очередь, передал поздравления президенту Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу по случаю праздника", - сообщает пресс-служба Алиева.
Главы государств провели обмен мнениями о работе, проделанной по борьбе с коронавирусом, и сотрудничестве наших стран в этой сфере. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанВ мире
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