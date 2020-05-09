Президент Азербайджана поздравил россиян с 75-летием Победы

БАКУ, 9 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, поздравил российского коллегу и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"Президент Ильхам Алиев поздравил президента России и дружественный народ РФ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин выразил признательность за внимание и поздравление и, в свою очередь, передал поздравления президенту Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу по случаю праздника", - сообщает пресс-служба Алиева.
Главы государств провели обмен мнениями о работе, проделанной по борьбе с коронавирусом, и сотрудничестве наших стран в этой сфере. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.