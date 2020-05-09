Президент Азербайджана поздравил россиян с 75-летием Победы

"Президент Ильхам Алиев поздравил президента России и дружественный народ РФ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин выразил признательность за внимание и поздравление и, в свою очередь, передал поздравления президенту Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу по случаю праздника", - сообщает пресс-служба Алиева.