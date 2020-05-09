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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T16:37
https://ria.ru/20200509/1571211751.html
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839436_0:175:2902:1808_1036x0_80_0_0_de5c6ca285ad6294249d3cf8965ea09f.jpg
РИА Новости

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах

13:25 09.05.2020 (обновлено: 16:37 09.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пик заболеваемости новым типом коронавируса в большинстве регионов России наступит в конце мая, новые волны заболевания могут возникнуть, если менее 80% человек будут соблюдать карантин, считает кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Существенные изменения в динамике в последние две недели появились только в Москве. Данные Московской области и других регионов Центрального федерального округа пока не показывают второй волны. Изменился процент людей, не имеющих клинического проявления болезни, то есть бессимптомных носителей. До 30 апреля этот показатель находился в районе 40%, а с 1 апреля стал более 45%. Восьмого апреля процент людей, не имеющих клинического проявления болезни, составил 50,6%. Изменение значительное", — сказал Тавадян РИА Новости.
Он также отметил, что изменение процента, скорее всего, обеспечила Москва. Вероятно, скачкообразный рост заболевших в начале мая — с 3,5 тысячи в день до шести тысяч — связан с увеличением количества проводимых тестов в столице, отметил Тавадян. Однако он считает, что на распространение заболевания также могли повлиять улучшение погоды и майские праздники, которые провоцируют общение между людьми.
"Практика показывает, что люди устают от карантина, и первомайские праздники — хороший повод возобновить общение. Это может создать мини-волну заражения и отодвинуть пик на конец мая, а окончание эпидемии — на конец августа. Есть вероятность, что такая тенденция может быть во всех регионах. Скорее всего, после майских праздников возникнут новые очаги заражения", — сказал собеседник агентства.
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Ученый отметил, что динамика в Санкт-Петербурге и остальных субъектах Северо-Западного федерального округа хаотична, со множеством локальных мини-пиков заражения.
"Я бы выделил две модели ограничительных мер: сильные ограничения, как в Китае, и довольно слабые ограничения, как в Европе. Например, в Швеции ограничения были слабыми и практически добровольными. Поведение людей хаотично, и успех строгого карантина зависит от того, насколько хорошо страна может регулировать поведение людей. Модели показывают, что если менее 80% людей будет соблюдать карантин, то возникнут новые волны заболевания. При таком развитии сценария у заболевания все равно будет пик, продолжительное плато и широкий шлейф затухания заболеваемости. В России такая хаотичная ситуация характерна для Санкт-Петербурга", — отметил Тавадян.
"Скорее всего, это говорит о слабом соблюдении карантина, что приводит к вспышкам заражений. Но даже в этом случае в городе будет плато и широкий хвост. Статистически это означает, что больных после пика будет существенно больше, чем до прохождения пика. То есть мы будем иметь долгое затухание заболеваемости, и по продолжительности это превысит время достижения пика", — уточнил он.
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Эксперт отметил, что модель показывает сдвиг пика заболеваемости. По его мнению, в большинстве регионов страны пик наступит в конце мая.
Он заявил, что, согласно проанализированным данным, в России один из самых низких показателей смертности от COVID-19 — 0,9%. Низкий показатель и в Израиле (1,5%), Австралии, Армении (1,4%), Казахстане (0,7%), Турции (2,7%) и Германии (4,3%).
"Великобритания, Франция и Италия входят в группу стран с самым высоким показателем смертности — около 14%. Можно предположить, что это связано с большим процентом пожилых людей. Но хочу отметить, что маленький процент встречается, и я не думаю, что имеет место сокрытие данных. Если бы процент был выше в 15 раз, это означало бы, что больных намного больше, и это практически невозможно скрыть. Также существует разница в методологии расчета смертности", — пояснил Тавадян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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