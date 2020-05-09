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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T13:17
https://ria.ru/20200509/1571211215.html
В Иране выявили 1529 случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591697_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_2495ed607d4f87698bd229a7be33e35f.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 1529 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:17 09.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мая – РИА Новости. Иран с 19 февраля выявил более 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них почти 6,6 тысячи со смертельным исходом, сообщило министерство здравоохранения Ирана.
По данным агентства ISNA, за прошедшие сутки удалось выявить 1529 новых случаев заражения, также скончались 48 человек.  Общее же число зафиксированных случаев заражения достигло 106 220, жертв – 6 589.
Тегеран, Иран
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При этом выздоровели не менее 85 064 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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