В Иране выявили 1529 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТЕГЕРАН, 9 мая – РИА Новости. Иран с 19 февраля выявил более 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них почти 6,6 тысячи со смертельным исходом, сообщило министерство здравоохранения Ирана.
По данным агентства ISNA, за прошедшие сутки удалось выявить 1529 новых случаев заражения, также скончались 48 человек. Общее же число зафиксированных случаев заражения достигло 106 220, жертв – 6 589.
При этом выздоровели не менее 85 064 человек.
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