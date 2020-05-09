Москвичей предупредили о резком похолодании

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
По его словам, сначала во вторник теплые воздушные массы принесут в столицу практически летнюю погоду, температура поднимется до 26 градусов, но уже во второй половине дня придут северные воздушные потоки.
"Двенадцатое мая будет достаточно необычным днем", — сказал синоптик в комментарии РБК.
Он отметил, что 13 мая дневная температура составит девять-четырнадцать градусов, а ночная — до плюс четырех-пяти градусов. При этом в следующие дни показатели будут ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.
"Мы вернемся в апрель", — заключил Вильфанд.
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