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75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:08
https://ria.ru/20200509/1571210800.html
Мишустин поблагодарил ветеранов ВОВ за самоотверженность и силу духа
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Мишустин поблагодарил ветеранов ВОВ за самоотверженность и силу духа

13:08 09.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также поблагодарил их за самоотверженность, силу духа и преданность Отечеству, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
"Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с самым важным для нашей страны праздником – 75-летием Великой Победы над фашизмом... Низкий вам поклон за вашу самоотверженность, сплоченность, силу духа и преданность своей Отчизне", - говорится в поздравлении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
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Премьер также пожелал ветеранам и их близким крепкого здоровья, благополучия и мира, который они отстояли огромной ценой.
"Нет в России такой семьи, которой бы не коснулась эта страшная война. Победа далась нашей стране дорогой ценой. Память о героизме и мужестве тех, кто сокрушил фашизм, бережно хранят все поколения, передают своим детям и внукам", - добавляется в поздравлении.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыМихаил МишустинОбщество
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