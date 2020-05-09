Мишустин поблагодарил ветеранов ВОВ за самоотверженность и силу духа

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также поблагодарил их за самоотверженность, силу духа и преданность Отечеству, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.

"Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с самым важным для нашей страны праздником – 75-летием Великой Победы над фашизмом... Низкий вам поклон за вашу самоотверженность, сплоченность, силу духа и преданность своей Отчизне", - говорится в поздравлении.

Премьер также пожелал ветеранам и их близким крепкого здоровья, благополучия и мира, который они отстояли огромной ценой.