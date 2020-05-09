Зеленский хочет установить мемориальные колокола в Крыму и Донецке

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте проекта по созданию мемориальных символов, в ходе которого планируется установить четыре колокола, в том числе в Донецке и Симферополе.
"Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был в Луганской области, у первого поселка, где в 1942-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе", - заявил президент в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
По его словам, в момент, когда на Украине наступит мир, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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