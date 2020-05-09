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2020-05-09T13:06
https://ria.ru/20200509/1571210695.html
Зеленский хочет установить мемориальные колокола в Крыму и Донецке
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РИА Новости

Зеленский хочет установить мемориальные колокола в Крыму и Донецке

13:06 09.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте проекта по созданию мемориальных символов, в ходе которого планируется установить четыре колокола, в том числе в Донецке и Симферополе.
"Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был в Луганской области, у первого поселка, где в 1942-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе", - заявил президент в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
По его словам, в момент, когда на Украине наступит мир, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины.
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Донецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЛуганская областьСевастопольОбщество
Популярные комментарии
Фантазер ты, Вова! Уже даже и не смешно! Хоть в такой день не скоморошничай, не позорь память деда, он такого внука точно не заслужил!
9 мая, 13:15
Адам Козлевич
3100001
Ох, Зеленский.... а ведь придется держать ответ за всю эту ахинею. Твой колокол уже звонит по тебе....
9 мая, 13:32
OFOlga Fancelli
2111001
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