В Подмосковье еще 217 человек вылечили от коронавируса

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Ещё 217 пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье, общее количество выздоровевших достигло 1030, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 813 выздоровевших от коронавируса пациентах.
"Ещё 217 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 1030 человек", - говорится в сообщении.
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