В Подмосковье еще 217 человек вылечили от коронавируса

"Ещё 217 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 1030 человек", - говорится в сообщении.