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2020-05-09T13:50
https://ria.ru/20200509/1571209776.html
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева
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РИА Новости

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева

12:53 09.05.2020 (обновлено: 13:50 09.05.2020)
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая — РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщает в субботу Свердловский облсуд.
"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Константина Янышева. Мера пресечения избрана по 8 июля включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
Вчера, 21:07
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что адвокату нанесли порядка 40 ножевых ранений, а на руках и ногах мужчины были следы от веревки.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал журналистам, что подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам.
Как сообщало СУ СК по Свердловской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК России "Убийство". Согласно предварительным данным расследования, убийство совершено в ходе бытовой ссоры.
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Валерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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