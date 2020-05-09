Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая — РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщает в субботу Свердловский облсуд.
"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Константина Янышева. Мера пресечения избрана по 8 июля включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", — говорится в сообщении.
Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что адвокату нанесли порядка 40 ножевых ранений, а на руках и ногах мужчины были следы от веревки.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал журналистам, что подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам.
Как сообщало СУ СК по Свердловской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК России "Убийство". Согласно предварительным данным расследования, убийство совершено в ходе бытовой ссоры.
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