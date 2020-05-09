Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Константина Янышева. Мера пресечения избрана по 8 июля включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", — говорится в сообщении.