Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:44
https://ria.ru/20200509/1571209427.html
Российские летчики провели воздушный Парад Победы в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155838/13/1558381344_0:0:3267:1839_1036x0_80_0_0_c82f945eca8b7d52ff91066b02b10d01.jpg
РИА Новости

Российские летчики провели воздушный Парад Победы в Сирии

12:44 09.05.2020
1134
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики СУ-34
Истребители-бомбардировщики СУ-34
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Истребители-бомбардировщики СУ-34. Архивное фото
ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 мая – РИА Новости. Летчики российских Воздушно-космических сил провели в День Победы авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии.
В парадном строю прошли транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35, а также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.
Астрология налегке
Герои и звезды: к 75-летию Великой Победы
12:33
Также в сирийском небе показался самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в сопровождении пары бомбардировщиков Су-24, шедших на расстоянии 30 метров от лидера и имитировавших дозаправку в воздухе.
"В полет отправляемся, чувствуя за собой ответственность, для того чтобы вдали от родины передать поздравления в виде воздушного показа, и в этот день очередная возможность помянуть добрым словом ушедших ветеранов, поздравить тех, кто еще в строю, и напомнить себе, что есть на кого равняться и у кого учиться", - рассказал пилот самолета Су-24 Сергей Дмитриев.
Летчики опытные, некоторые не раз принимали участие в Парадах Победы, тем не менее даже им не приходится расслабляться во время праздничного пролета.
Воздушный парад Победы в Москве
11:4075 лет Великой Победы
Авиационные парады Победы в российских регионахВ российских городах прошли воздушные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Наиболее яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
"Самое сложное - это выдержать все параметры полета: строй, скорость, ну и, конечно, выход по времени точный", - рассказал пилот Су-34 Василий Петров.
За воздушным парадом наблюдали и в Латакии. Участницы акции "Бессмертный полк" Елена Саад, Елена Нассер, Татьяна Кассаб и координатор акции в Сирии Инна Боридко вынесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной, и следили за военными летчиками.
Командование и военнослужащие группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии, представители командования вооруженных сил Сирии, а также руководство провинции Латакия возложили венки к памятнику дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского, а также приняли участие в торжественном митинге.
Военнослужащие также в прямом эфире посмотрели обращение Верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина к россиянам. В завершение торжественных мероприятий запланировано открытие фотовыставки, посвященной Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и концерт военных ансамблей клуба военно-патриотической песни.
4400001
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыМи-35МВооруженные силы РФВасилий ПетровДень ПобедыАн-72Су-35Владимир ПутинЛатакия (город)СирияКонстантин РокоссовскийВ мире
Рекомендуем
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Принцесса Анна
Принцесса Великобритании отметила роль СССР в победе над нацизмом
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Путин: мы знаем, что непобедимы, когда мы вместе
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Производство масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Террористы обстреляли предместья города Латакия в Сирии
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
МИД Ирана попросил ООН призвать США к ответу за выход из ядерной сделки
Акция Бессмертный полк в Краснодаре
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Воздушный парад Победы в Москве
Авиационные парады Победы в российских регионах
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Банкноты номиналом 2000 рублей
Названа опасность досрочного погашения кредита
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
Лента новостейМолния