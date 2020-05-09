Российские летчики провели воздушный Парад Победы в Сирии

"В полет отправляемся, чувствуя за собой ответственность, для того чтобы вдали от родины передать поздравления в виде воздушного показа, и в этот день очередная возможность помянуть добрым словом ушедших ветеранов, поздравить тех, кто еще в строю, и напомнить себе, что есть на кого равняться и у кого учиться", - рассказал пилот самолета Су-24 Сергей Дмитриев.