Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1 733

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 8, достигнув 1 733 человек, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1 733 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 62 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 48 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 60 человек, выздоровели 285 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
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