Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1 733

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1 733 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 62 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 48 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 60 человек, выздоровели 285 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.