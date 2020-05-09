Число умерших от COVID-19 в Финляндии достигло 265

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 142 новых случая коронавируса за сутки, пять человек умерли, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 9 мая всего 5 880 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось о 5738 случаях заболевания. Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4 172 человека.

По данным на 12.20 субботы, 161 человек находился в больнице, из них 45 в реанимации, 265 умерли. Средний возраст погибших 84 года.