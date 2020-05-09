В Индонезии за сутки выявили 553 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Медики в Индонезии выявили 533 случая заражения коронавирусом нового типа за сутки, это самое больше число заражений за время распространения болезни в стране, следует из данных минздрава.
Предыдущий "рекорд" количества случаев был зафиксирован во вторник, пятого мая, - тогда специалисты отчитались о 487 случаях COVID-19. Затем в течение трех дней число заразившихся не пересекало отметку в 400 случаев.
По последним данным ведомства, в Индонезии коронавирусом заразились 13 645 человек, скончались 959 и вылечились 2607 инфицированных (19,1% от общего числа).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.