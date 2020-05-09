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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T12:32
https://ria.ru/20200509/1571208734.html
В Индонезии за сутки выявили 553 случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии за сутки выявили 553 случая заражения коронавирусом

12:32 09.05.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Медики в Индонезии выявили 533 случая заражения коронавирусом нового типа за сутки, это самое больше число заражений за время распространения болезни в стране, следует из данных минздрава.
Предыдущий "рекорд" количества случаев был зафиксирован во вторник, пятого мая, - тогда специалисты отчитались о 487 случаях COVID-19. Затем в течение трех дней число заразившихся не пересекало отметку в 400 случаев.
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По последним данным ведомства, в Индонезии коронавирусом заразились 13 645 человек, скончались 959 и вылечились 2607 инфицированных (19,1% от общего числа).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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