В Кабардино-Балкарии за сутки выздоровели 23 пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Более 20 заболевших Более 20 заболевших коронавирусом выздоровели за сутки в Кабардино-Балкарии , при этом выявлено почти 80 новых больных, сообщает региональный оперативный штаб.

"За сутки в республике выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусом, всего зарегистрировано 1168 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Выздоровели за сутки 23 пациента, всего - 192", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки госпитализировали 20 человек, всего в двух госпиталях находятся 276 пациентов, включая девятерых детей. В реанимации - 20 человек, из которых 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находится 231 человек, среди которых 33 ребенка, еще 466 человек, включая 106 детей, переносят болезнь бессимптомно.

Дома под медицинским наблюдением находятся 1935 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.