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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T12:32
https://ria.ru/20200509/1571208699.html
В Кабардино-Балкарии за сутки выздоровели 23 пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии за сутки выздоровели 23 пациента с коронавирусом

12:32 09.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Более 20 заболевших коронавирусом выздоровели за сутки в Кабардино-Балкарии, при этом выявлено почти 80 новых больных, сообщает региональный оперативный штаб.
"За сутки в республике выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусом, всего зарегистрировано 1168 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Выздоровели за сутки 23 пациента, всего - 192", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:39Распространение нового коронавируса
В реанимации в Кабардино-Балкарии находятся 16 пациентов с коронавирусом
По данным штаба, за сутки госпитализировали 20 человек, всего в двух госпиталях находятся 276 пациентов, включая девятерых детей. В реанимации - 20 человек, из которых 13 подключены к аппаратам ИВЛ.
На амбулаторном лечении находится 231 человек, среди которых 33 ребенка, еще 466 человек, включая 106 детей, переносят болезнь бессимптомно.
Дома под медицинским наблюдением находятся 1935 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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