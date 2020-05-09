РПЦ хранит память о защитниках Отечества, заявил патриарх Кирилл

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что День Победы является "всенародным торжеством - торжеством духа, стойкости и мужества наших славных предшественников, которые вне зависимости от национальности, вероисповедания и иных различий вместе боролись с врагом и одержали победу".

"Отрадно свидетельствовать, что сегодня Русская православная церковь в сотрудничестве с государственными институтами и общественными объединениями имеет возможность вносить свой вклад в сохранение исторической памяти народа, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, утверждение в жизни современников непреходящих идеалов милосердия, добра, справедливости, мира и гражданского согласия", - отметил патриарх.