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Религия и мировоззрение
2020-05-09T14:06
https://ria.ru/20200509/1571208669.html
РПЦ хранит память о защитниках Отечества, заявил патриарх Кирилл
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141527_0:2:2902:1634_1036x0_80_0_0_9463987ecad5b1b0567915042ab7545f.jpg
РИА Новости

РПЦ хранит память о защитниках Отечества, заявил патриарх Кирилл

12:32 09.05.2020 (обновлено: 14:06 09.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, отметив, что Русская православная церковь "неизменно хранит молитвенную память о защитниках Отечества".
"Беспримерный подвиг наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины и спасших мир от нацизма, навеки запечатлен в истории России. Русская православная церковь, разделявшая вместе со своим народом тяжелейшие испытания военных лет, неизменно хранит молитвенную память о защитниках Отечества, которые, не щадя жизни и сил, ковали победу в тылу и на фронте", - говорится в послании патриарха, которое публикует сайт РПЦ.
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что День Победы является "всенародным торжеством - торжеством духа, стойкости и мужества наших славных предшественников, которые вне зависимости от национальности, вероисповедания и иных различий вместе боролись с врагом и одержали победу".
"Отрадно свидетельствовать, что сегодня Русская православная церковь в сотрудничестве с государственными институтами и общественными объединениями имеет возможность вносить свой вклад в сохранение исторической памяти народа, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, утверждение в жизни современников непреходящих идеалов милосердия, добра, справедливости, мира и гражданского согласия", - отметил патриарх.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДень ПобедыПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВладимир Путин
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