РПЦ хранит память о защитниках Отечества, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, отметив, что Русская православная церковь "неизменно хранит молитвенную память о защитниках Отечества".
"Беспримерный подвиг наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины и спасших мир от нацизма, навеки запечатлен в истории России. Русская православная церковь, разделявшая вместе со своим народом тяжелейшие испытания военных лет, неизменно хранит молитвенную память о защитниках Отечества, которые, не щадя жизни и сил, ковали победу в тылу и на фронте", - говорится в послании патриарха, которое публикует сайт РПЦ.
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что День Победы является "всенародным торжеством - торжеством духа, стойкости и мужества наших славных предшественников, которые вне зависимости от национальности, вероисповедания и иных различий вместе боролись с врагом и одержали победу".
"Отрадно свидетельствовать, что сегодня Русская православная церковь в сотрудничестве с государственными институтами и общественными объединениями имеет возможность вносить свой вклад в сохранение исторической памяти народа, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, утверждение в жизни современников непреходящих идеалов милосердия, добра, справедливости, мира и гражданского согласия", - отметил патриарх.