В московском метро транслируют виртуальное шествие "Бессмертного полка"

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.