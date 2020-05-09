В московском метро транслируют виртуальное шествие "Бессмертного полка"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" проходит более чем на 15 тысячах экранов московского метро, сообщает пресс-служба Дептранса.
"Наши пассажиры уже могут посмотреть "Бессмертный полк" на фасаде ЕДЦ (единого диспетчерского центра) и более чем на 15 тысячах экранов метро", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что онлайн-шествие в этом году продлится не один день, так как невозможно показать несколько миллионов человек по всей стране за 24 часа.
"Мы будем показывать акцию, пока она не закончится — это около двух недель", - цитирует Дептранс слова Ликсутова.
В нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.