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75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:26
https://ria.ru/20200509/1571208536.html
В московском метро транслируют виртуальное шествие "Бессмертного полка"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571207106_0:126:3193:1922_1036x0_80_0_0_6a9a7fe6d9ebbdd561fbf75aacf55d5e.jpg
РИА Новости

В московском метро транслируют виртуальное шествие "Бессмертного полка"

12:26 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Акция "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" проходит более чем на 15 тысячах экранов московского метро, сообщает пресс-служба Дептранса.
"Наши пассажиры уже могут посмотреть "Бессмертный полк" на фасаде ЕДЦ (единого диспетчерского центра) и более чем на 15 тысячах экранов метро", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что онлайн-шествие в этом году продлится не один день, так как невозможно показать несколько миллионов человек по всей стране за 24 часа.
"Мы будем показывать акцию, пока она не закончится — это около двух недель", - цитирует Дептранс слова Ликсутова.
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
08:0075 лет Великой Победы
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
В нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.
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75 лет Великой ПобедыАкция "Бессмертный полк"День ПобедыМоскваОбщество
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