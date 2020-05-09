В Нижнем Новгороде в День Победы зажгли Вечный огонь на площади Славы

Он выразил сожаление, что эпидемиологическая ситуация не позволяет провести церемонию при большем количестве сормовичей.

Решение о создании площадки для Вечного огня у мемориального комплекса в Сормовском районе было принято на заседании Союза промышленников и предпринимателей "Единое Сормово" в октябре 2019 года. Инициатива была поддержана жителями Сормовского района.