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75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:26
https://ria.ru/20200509/1571208497.html
В Нижнем Новгороде в День Победы зажгли Вечный огонь на площади Славы
https://cdn22.img.ria.ru/images/149603/50/1496035036_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_935a6469fcc2cec8ba650caa91e4b431.jpg
РИА Новости

В Нижнем Новгороде в День Победы зажгли Вечный огонь на площади Славы

12:26 09.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМемориальная стена и Вечный Огонь в Нижнем Новгороде
Мемориальная стена и Вечный Огонь в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Мемориальная стена и Вечный Огонь в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу принял участие в церемонии зажжения Вечного огня на площади Славы в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новая площадка у мемориального комплекса "Танки "Борец за свободу тов. Ленин" и Т-34", где появился Вечный огонь, открыта в честь 75-й годовщины Великой Победы.
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"Для торжественного зажжения Вечного огня на площади Славы взята частица пламени из Вечного огня в Нижегородском кремле. Как отметил губернатор Нижегородской области, Вечный огонь на площади Славы будет теперь гореть непрерывно и станет символом боевого и трудового подвига сормовичей", - говорится в сообщении.
Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что сложно переоценить значение Дня Победы для жителей региона.
"Горьковчане внесли огромный вклад в Победу. Труженики тыла создавали орудия для фронта, особое место среди которых занимает танк Т-34 – танк Победы. Именно здесь, на Красном Сормове, произвели и поставили на фронт более 12 тысяч боевых машин. Впечатляет то, с какой скоростью разворачивалось это производство: в июле 1941 года началась работа, а уже осенью наши танки Т-34 участвовали в битве за Москву, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной войне", - сказал Никитин.
Он выразил сожаление, что эпидемиологическая ситуация не позволяет провести церемонию при большем количестве сормовичей.
"Сейчас главное - помнить, что сам День Победы нельзя перенести. Этот великий день останется с нами навсегда, а торжественные мероприятия мы обязательно проведем позже", - добавил губернатор.
Решение о создании площадки для Вечного огня у мемориального комплекса в Сормовском районе было принято на заседании Союза промышленников и предпринимателей "Единое Сормово" в октябре 2019 года. Инициатива была поддержана жителями Сормовского района.
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75 лет Великой ПобедыГлеб НикитинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Т-34Нижний НовгородНижегородская областьОбщество
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