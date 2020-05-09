В Нижнем Новгороде в День Победы зажгли Вечный огонь на площади Славы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу принял участие в церемонии зажжения Вечного огня на площади Славы в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новая площадка у мемориального комплекса "Танки "Борец за свободу тов. Ленин" и Т-34", где появился Вечный огонь, открыта в честь 75-й годовщины Великой Победы.
"Для торжественного зажжения Вечного огня на площади Славы взята частица пламени из Вечного огня в Нижегородском кремле. Как отметил губернатор Нижегородской области, Вечный огонь на площади Славы будет теперь гореть непрерывно и станет символом боевого и трудового подвига сормовичей", - говорится в сообщении.
Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что сложно переоценить значение Дня Победы для жителей региона.
"Горьковчане внесли огромный вклад в Победу. Труженики тыла создавали орудия для фронта, особое место среди которых занимает танк Т-34 – танк Победы. Именно здесь, на Красном Сормове, произвели и поставили на фронт более 12 тысяч боевых машин. Впечатляет то, с какой скоростью разворачивалось это производство: в июле 1941 года началась работа, а уже осенью наши танки Т-34 участвовали в битве за Москву, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной войне", - сказал Никитин.
Он выразил сожаление, что эпидемиологическая ситуация не позволяет провести церемонию при большем количестве сормовичей.
"Сейчас главное - помнить, что сам День Победы нельзя перенести. Этот великий день останется с нами навсегда, а торжественные мероприятия мы обязательно проведем позже", - добавил губернатор.
Решение о создании площадки для Вечного огня у мемориального комплекса в Сормовском районе было принято на заседании Союза промышленников и предпринимателей "Единое Сормово" в октябре 2019 года. Инициатива была поддержана жителями Сормовского района.