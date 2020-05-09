Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T15:16
https://ria.ru/20200509/1571208312.html
В Сербии наградили специалистов Минобороны, борющихся с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571216068_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_cce2237f3283d0c1077211bd4c849240.jpg
РИА Новости

В Сербии наградили специалистов Минобороны, борющихся с коронавирусом

12:24 09.05.2020 (обновлено: 15:16 09.05.2020)
242
© РИА Новости / Олег ИвановНаграждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
Награждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Власти Сербии на 9 мая торжественно наградили специалистов Минобороны РФ, которые с 3 апреля помогали стране в борьбе с COVID-19.
Днем в субботу в мемориальном комплексе Освободителям Белграда состоялось награждение военно-медицинских специалистов МО РФ во главе с начальником войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майором Михаилом Чернышовым.
После торжественного построения 74 специалистам врачебно-сестринской бригады министр обороны Александр Вулин вручили дипломы, и 12 - медали МО Сербии за вклад в увеличение обороноспособности страны.
Всей делегации был вручён "золотой диплом" сербского Минобороны.
"Сегодня весь мир отмечает 75-ую годовщины победы во Второй мировой войне. Советский и сербский народы оплатили свободу будущих поколений жизнями своих солдат и жителей. В этот день мы все вспоминаем своих родных и близких, которые прошли через эту страшную войну", - сказал начальник войск РХБЗ Западного военного округа.
Ивица Дачич
10:2575 лет Великой Победы
Глава МИД Сербии назвал 9 Мая великим днем для всей Европы
Он отметил, что те, кто воевал на фронте и трудился в тылу, "ковали Победу".
"Необходимо, чтобы их имена сохранялись для будущих поколений, чтобы каждый понял, кому он обязан своей жизнью, своей судьбой", - отметил генерал-майор Чернышов.
Посол России Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что награда, полученная в этот день, имеет особую ценность и значение и поблагодарил руководство Сербии за высокую оценку работы российских специалистов.
В субботу утром на центральной площади Белграда члены правительства Сербии и посол РФ открыли фотовыставку, посвящённую 75-летию Победы. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что 9 мая - великий день для всей Европы.
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
7 мая, 12:5675 лет Великой Победы
Вучич передал Путину поздравления с Днем Победы
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2000003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВулинВойска РХБЗИвица ДачичБелград (город)В мире
Рекомендуем
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Производство масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Банкноты номиналом 2000 рублей
Названа опасность досрочного погашения кредита
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
Лента новостейМолния