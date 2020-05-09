В Сербии наградили специалистов Минобороны, борющихся с коронавирусом

БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Власти Сербии на 9 мая торжественно наградили специалистов Минобороны РФ, которые с 3 апреля помогали стране в борьбе с COVID-19.
После торжественного построения 74 специалистам врачебно-сестринской бригады министр обороны Александр Вулин вручили дипломы, и 12 - медали МО Сербии за вклад в увеличение обороноспособности страны.
Всей делегации был вручён "золотой диплом" сербского Минобороны.
"Сегодня весь мир отмечает 75-ую годовщины победы во Второй мировой войне. Советский и сербский народы оплатили свободу будущих поколений жизнями своих солдат и жителей. В этот день мы все вспоминаем своих родных и близких, которые прошли через эту страшную войну", - сказал начальник войск РХБЗ Западного военного округа.
Он отметил, что те, кто воевал на фронте и трудился в тылу, "ковали Победу".
"Необходимо, чтобы их имена сохранялись для будущих поколений, чтобы каждый понял, кому он обязан своей жизнью, своей судьбой", - отметил генерал-майор Чернышов.
Посол России Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что награда, полученная в этот день, имеет особую ценность и значение и поблагодарил руководство Сербии за высокую оценку работы российских специалистов.
В субботу утром на центральной площади Белграда члены правительства Сербии и посол РФ открыли фотовыставку, посвящённую 75-летию Победы. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что 9 мая - великий день для всей Европы.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.