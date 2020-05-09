В Сербии наградили специалистов Минобороны, борющихся с коронавирусом

БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Власти Власти Сербии на 9 мая торжественно наградили специалистов Минобороны РФ, которые с 3 апреля помогали стране в борьбе с COVID-19.

Днем в субботу в мемориальном комплексе Освободителям Белграда состоялось награждение военно-медицинских специалистов МО РФ во главе с начальником войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майором Михаилом Чернышовым.

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После торжественного построения 74 специалистам врачебно-сестринской бригады министр обороны Александр Вулин вручили дипломы, и 12 - медали МО Сербии за вклад в увеличение обороноспособности страны.

Всей делегации был вручён "золотой диплом" сербского Минобороны.

"Сегодня весь мир отмечает 75-ую годовщины победы во Второй мировой войне. Советский и сербский народы оплатили свободу будущих поколений жизнями своих солдат и жителей. В этот день мы все вспоминаем своих родных и близких, которые прошли через эту страшную войну", - сказал начальник войск РХБЗ Западного военного округа.

Он отметил, что те, кто воевал на фронте и трудился в тылу, "ковали Победу".

"Необходимо, чтобы их имена сохранялись для будущих поколений, чтобы каждый понял, кому он обязан своей жизнью, своей судьбой", - отметил генерал-майор Чернышов.

Посол России Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что награда, полученная в этот день, имеет особую ценность и значение и поблагодарил руководство Сербии за высокую оценку работы российских специалистов.

В субботу утром на центральной площади Белграда члены правительства Сербии и посол РФ открыли фотовыставку, посвящённую 75-летию Победы. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что 9 мая - великий день для всей Европы.

Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.