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РИА Наука
2020-05-09T12:21
https://ria.ru/20200509/1571208188.html
Борисов оценил погружение батискафа на дно Марианского желоба
https://cdn22.img.ria.ru/images/156369/36/1563693605_0:298:3025:2000_1036x0_80_0_0_58846950c2e33c503860a4c62daec9e1.jpg
РИА Новости

Борисов оценил погружение батискафа на дно Марианского желоба

12:21 09.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал погружение российского глубоководного аппарата на дно Марианской впадины выдающимся достижением ОПК и анонсировал новые прорывные разработки.
Российский глубоководный аппарат 8 мая впервые погрузился на дно Марианской впадины и установил там вымпел к 75-летию Победы. Зафиксирована глубина 10028 метров.
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
11:54РИА Наука
Аппарат "Витязь" стал первым "роботом", достигшим дна Марианской впадины
"Безусловно, создание и успешное испытание комплекса автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь-Д" является выдающимся достижением нашей оборонной промышленности и науки", - сказал он.
"Это не единственная наша прорывная разработка – их целый ряд. Впереди много работы и, уверен, новые достижения", - добавил он.
По его словам, глубоководный комплекс такого класса сложности впервые создан за столь короткие сроки. Этого удалось достичь за счет взаимодействия Фонда перспективных исследований, Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин", а также активной поддержки проекта Военно-морским флотом.
"Успешные испытания аппарата - это первый результат большой системной работы, проводимой руководством оборонно-промышленного комплекса по формированию принципиально нового подхода к созданию научно-технического задела и коллективов, способных решать самые сложные задачи", - сказал Борисов.
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РИА НаукаЮрий Борисов (вице-премьер)День Победы
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