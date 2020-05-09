Борисов оценил погружение батискафа на дно Марианского желоба

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал погружение российского глубоководного аппарата на дно Марианской впадины выдающимся достижением ОПК и анонсировал новые прорывные разработки.

Российский глубоководный аппарат 8 мая впервые погрузился на дно Марианской впадины и установил там вымпел к 75-летию Победы . Зафиксирована глубина 10028 метров.

"Безусловно, создание и успешное испытание комплекса автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь-Д" является выдающимся достижением нашей оборонной промышленности и науки", - сказал он.

"Это не единственная наша прорывная разработка – их целый ряд. Впереди много работы и, уверен, новые достижения", - добавил он.

По его словам, глубоководный комплекс такого класса сложности впервые создан за столь короткие сроки. Этого удалось достичь за счет взаимодействия Фонда перспективных исследований, Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин", а также активной поддержки проекта Военно-морским флотом.