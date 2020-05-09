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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-09T13:14
https://ria.ru/20200509/1571208112.html
В Верхневолжье за сутки от COVID-19 выздоровели 53 человека, умерли 2
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье за сутки от COVID-19 выздоровели 53 человека, умерли 2

12:21 09.05.2020 (обновлено: 13:14 09.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра. Архивное фото
ВОРОНЕЖ/ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. Число умерших в Тверской области пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки выросло с восьми до десяти, выздоровели 53 человека, сообщает областное правительство.
На пятницу, 8 мая, в регионе были восемь подтвержденных летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
"Десять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки в Тверской области подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.
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"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 822 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 53 человека. Всего 316 заболевших выздоровели и выписаны из больницы", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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