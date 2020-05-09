В Верхневолжье за сутки от COVID-19 выздоровели 53 человека, умерли 2

ВОРОНЕЖ/ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. Число умерших в Число умерших в Тверской области пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки выросло с восьми до десяти, выздоровели 53 человека, сообщает областное правительство.

На пятницу, 8 мая, в регионе были восемь подтвержденных летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

"Десять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За сутки в Тверской области подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 822 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 53 человека. Всего 316 заболевших выздоровели и выписаны из больницы", - говорится в сообщении.