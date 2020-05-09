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75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:22
https://ria.ru/20200509/1571207687.html
Все планы по развитию армии и флота будут выполнены, заявил Путин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Все планы по развитию армии и флота будут выполнены, заявил Путин

12:13 09.05.2020 (обновлено: 12:22 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все планы по развитию российской армии и флота будут выполнены, в этом не должно быть сомнений, они получат самую современную технику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Армия и флот России верны этим ратным традициям. Сегодняшние защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Мы помним уроки войны", - сказал Путин, выступая перед пешими и конными караулами Президентского полка.
Воздушный парад Победы в Москве
11:4075 лет Великой Победы
Авиационные парады Победы в российских регионахВ российских городах прошли воздушные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Наиболее яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
"И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений. Наши Вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное: это оружие в надежных руках. Оно доверено людям, которых вдохновляет, ведет вперед любовь к Отечеству и своему народу, верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат Победы", - заявил Путин.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВладимир ПутинБезопасность
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