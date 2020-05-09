Все планы по развитию армии и флота будут выполнены, заявил Путин

"Армия и флот России верны этим ратным традициям. Сегодняшние защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Мы помним уроки войны", - сказал Путин, выступая перед пешими и конными караулами Президентского полка.

"И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений. Наши Вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное: это оружие в надежных руках. Оно доверено людям, которых вдохновляет, ведет вперед любовь к Отечеству и своему народу, верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат Победы", - заявил Путин.