Почти 90 работников предприятия в Красноярском крае заболели COVID-19

КРАСНОЯРСК, 9 май - РИА Новости. В Северо-Енисейском районе В Северо-Енисейском районе Красноярского края 89 работников компании "Полюс Красноярск" заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

"По состоянию на 9 мая в Северо-Енисейском районе зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", в том числе за последние сутки 82 случая. Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю при регистрации первых случаев заболевания СOVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск" незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что из 89 заболевших 47,2% - жители Красноярского края. При этом более 94% случаев выявлены активно как контактные и без клинических проявлений. Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся в изоляции и не представляют опасности для окружающих, отметили в Роспотребнадзоре.

Тестирование сотрудников компании продолжается. При взаимодействии Роспотребнадзора, минздрава края и компании "Полюс" на предприятии проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

По данным Роспотребнадзора, в крае зарегистрировано 1070 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 42, в том числе 106 за последние сутки.