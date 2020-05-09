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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T12:11
https://ria.ru/20200509/1571207642.html
Почти 90 работников предприятия в Красноярском крае заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/96060/30/960603003_0:102:2000:1227_1036x0_80_0_0_9314e37222ef553a8e2577d2b7353dda.jpg
РИА Новости

Почти 90 работников предприятия в Красноярском крае заболели COVID-19

12:11 09.05.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовЗолотодобывающая компания "Полюс", г. Красноярск
Золотодобывающая компания Полюс, г. Красноярск
© РИА Новости / Александр Паниотов
Золотодобывающая компания "Полюс", г. Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 май - РИА Новости. В Северо-Енисейском районе Красноярского края 89 работников компании "Полюс Красноярск" заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"По состоянию на 9 мая в Северо-Енисейском районе зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", в том числе за последние сутки 82 случая. Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю при регистрации первых случаев заболевания СOVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск" незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что из 89 заболевших 47,2% - жители Красноярского края. При этом более 94% случаев выявлены активно как контактные и без клинических проявлений. Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся в изоляции и не представляют опасности для окружающих, отметили в Роспотребнадзоре.
Тестирование сотрудников компании продолжается. При взаимодействии Роспотребнадзора, минздрава края и компании "Полюс" на предприятии проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
По данным Роспотребнадзора, в крае зарегистрировано 1070 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 42, в том числе 106 за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский край
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