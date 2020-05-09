Священник: День Победы для католиков - праздник "со слезами на глазах"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В День Победы российские католики совершат Мессу о сохранении мира и справедливости и помолятся об упокоении погибших, заявил РИА Новости Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
"Во всех приходах нашей епархии в этот день будут совершаться молитвы об упокоении погибших в Великой Отечественной войне и служиться особая Месса о сохранении мира и справедливости. Ведь главное в Дне Победы, как мне кажется, в том, что он обращен не только в прошлое, но и в будущее – чтобы служить постоянным напоминанием о бесчеловечности и недопустимости любой войны", - сказал Кирилл Горбунов.
Говоря о вкладе католиков в Победу, священник напомнил о миллионах советских граждан, "связанных с католической христианской традицией", которые трудились, как все, ради побед на фронте и в тылу.
"Проявленный ими героизм и принесенные жертвы часто были связаны именно с их верой, хотя люди жили в атеистическом государстве, ставившем перед собой цель полного искоренения любой веры", - заявил Горбунов.
Собеседник агентства напомнил, что на территории нынешней России "все структуры Католической Церкви были уничтожены, за исключением двух храмов, традиционно связанных с дипломатическим корпусом" - храма Святого Людовика в Москве и храма Божией Матери Лурдской в Санкт-Петербурге.
"Многие католики были репрессированы как "неблагонадежные" именно в период Великой Отечественной войны. И хотя для католиков России, как и для всех россиян, День Победы – один из самых дорогих праздников, к сожалению, он "со слезами на глазах" во многих отношениях, в том числе и религиозном", - подытожил священник.