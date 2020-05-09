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Религия и мировоззрение
2020-05-09T12:10
https://ria.ru/20200509/1571207609.html
Священник: День Победы для католиков - праздник "со слезами на глазах"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204328_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_2c9e9430de6b7e6ac39c6d6689c54d40.jpg
РИА Новости

Священник: День Победы для католиков - праздник "со слезами на глазах"

12:10 09.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖители города возлагают цветы к мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Краснодаре
Жители города возлагают цветы к мемориальному комплексу Вечный огонь в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В День Победы российские католики совершат Мессу о сохранении мира и справедливости и помолятся об упокоении погибших, заявил РИА Новости Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
"Во всех приходах нашей епархии в этот день будут совершаться молитвы об упокоении погибших в Великой Отечественной войне и служиться особая Месса о сохранении мира и справедливости. Ведь главное в Дне Победы, как мне кажется, в том, что он обращен не только в прошлое, но и в будущее – чтобы служить постоянным напоминанием о бесчеловечности и недопустимости любой войны", - сказал Кирилл Горбунов.
Говоря о вкладе католиков в Победу, священник напомнил о миллионах советских граждан, "связанных с католической христианской традицией", которые трудились, как все, ради побед на фронте и в тылу.
"Проявленный ими героизм и принесенные жертвы часто были связаны именно с их верой, хотя люди жили в атеистическом государстве, ставившем перед собой цель полного искоренения любой веры", - заявил Горбунов.
Собеседник агентства напомнил, что на территории нынешней России "все структуры Католической Церкви были уничтожены, за исключением двух храмов, традиционно связанных с дипломатическим корпусом" - храма Святого Людовика в Москве и храма Божией Матери Лурдской в Санкт-Петербурге.
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"Многие католики были репрессированы как "неблагонадежные" именно в период Великой Отечественной войны. И хотя для католиков России, как и для всех россиян, День Победы – один из самых дорогих праздников, к сожалению, он "со слезами на глазах" во многих отношениях, в том числе и религиозном", - подытожил священник.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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