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2020-05-09T12:10
https://ria.ru/20200509/1571207578.html
Крыло общежития ВШЭ в Москве изолированно из-за подозрений на коронавирус
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РИА Новости

Крыло общежития ВШЭ в Москве изолированно из-за подозрений на коронавирус

12:10 09.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коронавирус подозревают у студента Высшей школы экономики, проживающего в общежитии в 1-м Саратовском проезде в Москве, крыло, в котором он находился, изолированно, сообщается на сайте вуза.
"У студента НИУ ВШЭ, проживающего в общежитии №7 в 1-м Саратовском проезде, подозревают коронавирусную инфекцию... Три его соседа изолированы в отдельные специально подготовленные помещения на улице Вавилова. В режим строгой изоляции переведены и все студенты, проживающие в том же крыле общежития, что и заболевший", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что состояние студента удовлетворительное, поэтому врачи решили оставить заболевшего в изоляторе общежития под наблюдением медиков.
В общежитии проведена специальная дезинфекция помещений. Организовано питание изолированных студентов, в холле установлены три СВЧ-печи для разогрева еды. В крыле установлены круглосуточно работающий бактерицидный облучатель и бесконтактный диспенсер с антисептиком.
Также студенты и персонал общежития обеспечены средствами индивидуальной защиты. Администрация общежития предпринимает все необходимое для поддержки студентов и выполняет предписания Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Высшая школа экономики (ВШЭ)МоскваОбщество
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