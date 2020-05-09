Крыло общежития ВШЭ в Москве изолированно из-за подозрений на коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Отмечается, что состояние студента удовлетворительное, поэтому врачи решили оставить заболевшего в изоляторе общежития под наблюдением медиков.

В общежитии проведена специальная дезинфекция помещений. Организовано питание изолированных студентов, в холле установлены три СВЧ-печи для разогрева еды. В крыле установлены круглосуточно работающий бактерицидный облучатель и бесконтактный диспенсер с антисептиком.