Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:00
https://ria.ru/20200509/1571207483.html
Студенты и сотрудники МИФИ выступили на онлайн-концерте ко Дню Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571208055_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_6a3bdfe62b57396933d7cfdcd5745453.jpg
РИА Новости

Студенты и сотрудники МИФИ выступили на онлайн-концерте ко Дню Победы

14:00 09.05.2020
529
© Фото : Пресс-служба НИЯУ МИФИОнлайн-концерт НИЯУ МИФИ ко Дню Победы
Онлайн-концерт НИЯУ МИФИ ко Дню Победы
© Фото : Пресс-служба НИЯУ МИФИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 150 преподавателей и студентов Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) приняли участие в праздничном онлайн-концерте, посвящённом 75-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Я хочу поблагодарить ветеранов, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше. Память человеческая будет хранить имена и тех, кто погиб, и тех, кто прожил долгую жизнь после войны", - рассказал, открывая концерт, ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов
Он отметил важность сохранения памяти о войне для воспитания молодежи.
"Мы и сегодня видим, что в любой момент нам может потребоваться мобилизация всех сил на борьбу с испытаниями – будь то коронавирус или чьи-то агрессивные замыслы. Я всех поздравляю с этим светлым праздником и надеюсь, что мы отметим его своими успехами", - заключил ректор.
Медицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
24 апреля, 09:00РИА Наука
Уникальная разработка ученых МИФИ поможет в лечении коронавируса
Представители творческих объединений НИЯУ МИФИ, сотрудники, студенты и выпускники университета исполнили песни о войне, прочитали стихи и поделились воспоминаниями о подвигах героев на фронте и в тылу.
200011
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыСоциальный навигаторМихаил СтрихановНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Общество
Рекомендуем
Вход в здание министерства образования и науки РФ
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Сдача ЕГЭ
Минздрав предложил перенести ЕГЭ
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Пляж Навайо. Закинф, Греция
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Салехард
Мини-парад прошел для единственного участника ВОВ в Салехарде
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Песню "День Победы" исполнили на языках всех народов Поволжья
Российские военные в Сирии спели «День Победы» на русском, арабском и фарси
Российские военные в Сирии исполнили "День Победы" на фарси
Производство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Японский автопром начал восстанавливать работу заводов за рубежом
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
Санитарная обработка помещений в одной из школ Москвы
Занятия в московских школах в этом учебном году не возобновятся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
Лента новостейМолния