Студенты и сотрудники МИФИ выступили на онлайн-концерте ко Дню Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 150 преподавателей и студентов Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) приняли участие в праздничном онлайн-концерте, посвящённом 75-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Я хочу поблагодарить ветеранов, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше. Память человеческая будет хранить имена и тех, кто погиб, и тех, кто прожил долгую жизнь после войны", - рассказал, открывая концерт, ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.
Он отметил важность сохранения памяти о войне для воспитания молодежи.
"Мы и сегодня видим, что в любой момент нам может потребоваться мобилизация всех сил на борьбу с испытаниями – будь то коронавирус или чьи-то агрессивные замыслы. Я всех поздравляю с этим светлым праздником и надеюсь, что мы отметим его своими успехами", - заключил ректор.
Представители творческих объединений НИЯУ МИФИ, сотрудники, студенты и выпускники университета исполнили песни о войне, прочитали стихи и поделились воспоминаниями о подвигах героев на фронте и в тылу.