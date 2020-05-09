Студенты и сотрудники МИФИ выступили на онлайн-концерте ко Дню Победы

"Я хочу поблагодарить ветеранов, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше. Память человеческая будет хранить имена и тех, кто погиб, и тех, кто прожил долгую жизнь после войны", - рассказал, открывая концерт, ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.

"Мы и сегодня видим, что в любой момент нам может потребоваться мобилизация всех сил на борьбу с испытаниями – будь то коронавирус или чьи-то агрессивные замыслы. Я всех поздравляю с этим светлым праздником и надеюсь, что мы отметим его своими успехами", - заключил ректор.