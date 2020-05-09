Власти Ставрополья ограничили въезд и выезд в семи территориях края

ПЯТИГОРСК, 9 мая - РИА Новости. Власти Власти Ставропольского края ограничили въезд и выезд в семи районах и городах региона, чтобы снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции , следует из постановления губернатора региона.

"В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции постановляю: ввести на территориях Кочубеевского, Курского, Левокумского, Новоселицкого и Степновского муниципальных районов, Нефтекумского городского округа и города Невинномысска ограничения на въезд (выезд) граждан на территорию (с территории) муниципальных образований края", - сказано в документе.

Ограничения не распространяются на граждан, имеющих в том числе регистрацию в перечисленных районах, выезжающих на работу, по неотложным делам.

Уточняется, что проезд будет осуществляться через специальные пункты контроля, работающие круглосуточно. При въезде или выезде гражданам будут измерять температуру, если она будет превышать 37 градусов, гражданин будет направлен в медучреждение.

По данным властей на 9 мая, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 1012, за минувшие сутки увеличившись на 69, выздоровели 279 человек, 20 умерли.