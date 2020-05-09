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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T12:07
https://ria.ru/20200509/1571207446.html
Власти Ставрополья ограничили въезд и выезд в семи территориях края
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570521587_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c66c39afa16ce0465dcfc0c4592bc9d2.jpg
РИА Новости

Власти Ставрополья ограничили въезд и выезд в семи территориях края

12:07 09.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСанитарно-эпидемиологический контроль на посту ДПС в Краснодарском крае
Санитарно-эпидемиологический контроль на посту ДПС в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Санитарно-эпидемиологический контроль на посту ДПС в Краснодарском крае. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 9 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края ограничили въезд и выезд в семи районах и городах региона, чтобы снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции, следует из постановления губернатора региона.
"В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции постановляю: ввести на территориях Кочубеевского, Курского, Левокумского, Новоселицкого и Степновского муниципальных районов, Нефтекумского городского округа и города Невинномысска ограничения на въезд (выезд) граждан на территорию (с территории) муниципальных образований края", - сказано в документе.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
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Ограничения не распространяются на граждан, имеющих в том числе регистрацию в перечисленных районах, выезжающих на работу, по неотложным делам.
Уточняется, что проезд будет осуществляться через специальные пункты контроля, работающие круглосуточно. При въезде или выезде гражданам будут измерять температуру, если она будет превышать 37 градусов, гражданин будет направлен в медучреждение.
По данным властей на 9 мая, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 1012, за минувшие сутки увеличившись на 69, выздоровели 279 человек, 20 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НевинномысскСтавропольский крайОбщество
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