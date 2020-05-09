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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:20
https://ria.ru/20200509/1571207402.html
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
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РИА Новости

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

12:07 09.05.2020 (обновлено: 14:20 09.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
Ранее Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад в связи с 75-летием Победы, несмотря на распространение коронавируса COVID-19 и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) воздержаться от каких-либо массовых мероприятий, в том числе политического характера.
"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили бы так же", - заявил Лукашенко в ходе празднования в Минске 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По его словам, "на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни".
"Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь - это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник", - сказал Лукашенко.
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Он отметил, что даже если военный парад в Минске в этом году "станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма".
"Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев – всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов", - подчеркнул глава государства.
Помимо военного парада, вечером на площади Победы в Минске состоится концерт "Во славу общей Победы". В течение дня в белорусской столице планируются и другие тематические мероприятия, финальным аккордом станет фейерверк в восьми местах города. В областях и областных центрах страны крупных массовых мероприятий не планируется, празднование организовано точечно.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19День ПобедыАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тяжело это говорить, но молодец! Молодец!!!
9 мая, 12:08
Антон М
289610148
Самодурство
9 мая, 12:10
СКСоня Кит
7712011223
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