Власти Грузии почтили память героев Второй мировой войны

"Для маленькой Грузии пожертвование 300 тысячами своих молодых героев - это большая трагедия и большой вклад, поэтому необходимо почтить их памяти и помнить, а кто не помнит - напомнить, какой вклад внесла Грузия жизнью грузинами в этой большой победе. В этой истории самое важное - это ветераны, которые уже находятся в том возрасте, что забота о них должна быть нашим обязательством", - заявил премьер-министр.