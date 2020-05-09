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75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:06
https://ria.ru/20200509/1571207359.html
Власти Грузии почтили память героев Второй мировой войны
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536885_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_502f2328b19e95ea9740284db825b953.jpg
РИА Новости

Власти Грузии почтили память героев Второй мировой войны

12:06 09.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и члены кабмина возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке в Тбилиси в честь 9 мая, который отмечается в стране как День победы над фашизмом.
В парке Ваке дежурят сотрудники патрульной полиции, которые наблюдают, насколько соблюдается социальная дистанция, введенная чрезвычайным режимом из-за пандемии коронавируса.
"Для маленькой Грузии пожертвование 300 тысячами своих молодых героев - это большая трагедия и большой вклад, поэтому необходимо почтить их памяти и помнить, а кто не помнит - напомнить, какой вклад внесла Грузия жизнью грузинами в этой большой победе. В этой истории самое важное - это ветераны, которые уже находятся в том возрасте, что забота о них должна быть нашим обязательством", - заявил премьер-министр.
Кроме этого, он издал постановление о награждении ветеранов Второй мировой войны, проживающих Грузии, юбилейными медалями "75 лет победе над фашизмом".
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:1175 лет Великой Победы
Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
Министр обороны Ираклий Гарибашвили заявил, что ветеранам необходимо особе внимание, всего их осталось в Грузии около 370.
Цветы к мемориалу также возложила президент Грузии Саломе Зурабишвили и поздравила ветеранов.
"Я хочу поздравить участников Второй мировой войны, наших ветеранов, выразить им благодарность и пожелать долголетия. Именно после Второй мировой войны было заложено основание для совершенно нового формата сотрудничества и солидарности, для мира и процветания в Европе - Евросоюз", - заявила президент, ее слова приводит администрация.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Вид на город Тбилиси
6 мая, 04:2875 лет Великой Победы
В Тбилиси активисты планируют поднять дроны с георгиевским флагом 9 мая
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75 лет Великой ПобедыГеоргий ГахарияСаломе ЗурабишвилиИраклий ГарибашвилиВторая мировая война (1939-1945)ТбилисиГрузияВ мире
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