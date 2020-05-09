Власти Грузии почтили память героев Второй мировой войны

ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и члены кабмина возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке в Тбилиси в честь 9 мая, который отмечается в стране как День победы над фашизмом.
В парке Ваке дежурят сотрудники патрульной полиции, которые наблюдают, насколько соблюдается социальная дистанция, введенная чрезвычайным режимом из-за пандемии коронавируса.
"Для маленькой Грузии пожертвование 300 тысячами своих молодых героев - это большая трагедия и большой вклад, поэтому необходимо почтить их памяти и помнить, а кто не помнит - напомнить, какой вклад внесла Грузия жизнью грузинами в этой большой победе. В этой истории самое важное - это ветераны, которые уже находятся в том возрасте, что забота о них должна быть нашим обязательством", - заявил премьер-министр.
Кроме этого, он издал постановление о награждении ветеранов Второй мировой войны, проживающих Грузии, юбилейными медалями "75 лет победе над фашизмом".
Министр обороны Ираклий Гарибашвили заявил, что ветеранам необходимо особе внимание, всего их осталось в Грузии около 370.
Цветы к мемориалу также возложила президент Грузии Саломе Зурабишвили и поздравила ветеранов.
"Я хочу поздравить участников Второй мировой войны, наших ветеранов, выразить им благодарность и пожелать долголетия. Именно после Второй мировой войны было заложено основание для совершенно нового формата сотрудничества и солидарности, для мира и процветания в Европе - Евросоюз", - заявила президент, ее слова приводит администрация.