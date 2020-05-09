В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
По ее словам, оба вируса относятся к острым респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие и их капилляры.
Врач отметила, что в связи с этим увеличивается и инкубационный период коронавируса, и длительность самого заболевания. Кроме того, при COVID-19 существует высокий риск быстрого изменения состояния пациента.
"Коронавирус опасен как раз тем, что состояние больного ухудшается очень резко при переходе вируса из верхних дыхательных путей в нижние", — сказала Руженцова в комментарии телеканалу "360".
За все время пандемии в России зарегистрировали 198 676 случаев заражения, умерли 1827 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.