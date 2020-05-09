В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.

По ее словам, оба вируса относятся к острым респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие и их капилляры.

Врач отметила, что в связи с этим увеличивается и инкубационный период коронавируса, и длительность самого заболевания. Кроме того, при COVID-19 существует высокий риск быстрого изменения состояния пациента.

"Коронавирус опасен как раз тем, что состояние больного ухудшается очень резко при переходе вируса из верхних дыхательных путей в нижние", — сказала Руженцова в комментарии телеканалу "360"

За все время пандемии в России зарегистрировали 198 676 случаев заражения, умерли 1827 пациентов.