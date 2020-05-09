В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Двенадцать больных коронавирусом на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии в Свердловской области, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Состояние 12 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 31 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Штаб уточняет, что в регионе зафиксирован 121 новый случай COVID-19. Диагноз подтвержден специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга (93 из 121 человека), Артинского, Березовского и Бисертского городских округов, Верхней Пышмы, Арамильского городского округа, Артемовского, Ирбита, Полевского, Ревды, Первоуральска, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Тугулыма, Туринского городского округа.
Всего в регионе зафиксировано 1 705 случаев заболевания коронавирусом. Выписано 32 человека – всего уральские врачи вылечили 324 человека, отмечает штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.