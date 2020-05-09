Власти Афганистана освободили в общей сложности тысячу пленных талибов

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Власти Афганистана на данный момент освободили из заключения одну тысячу представителей радикального движения "Талибан", сообщил совет национальной безопасности страны.
Накануне официальный представитель политофиса "Талибана" в Катаре Сухейль Шахин заявил об освобождении еще 48 афганских военнослужащих, находившихся у них в плену
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"Для борьбы с COVID-19 и содействия миру правительство освободило 1000 заключенных талибов, которые поклялись оставаться мирными. Теперь "Талибан" должен ускорить освобождение служащих Сил обороны и безопасности Афганистана, сократить масштабы насилия и подготовиться к прямым переговорам с правительством. Задержки больше недопустимы", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
To fight #COVID19 and advance peace, the Gov't has released 1,000 Taliban prisoners, who have vowed to remain peaceful. It is now up to the Taliban to speed up the release of ANDSF, reduce violence, and prepare for direct talks with the Gov't. Delays are no longer justifiable. pic.twitter.com/YgjahPfw9p— Office of the National Security Council (@NSCAfghan) May 9, 2020
Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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