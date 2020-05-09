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2020-05-09T12:00
https://ria.ru/20200509/1571206956.html
Власти Афганистана освободили в общей сложности тысячу пленных талибов
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РИА Новости

Власти Афганистана освободили в общей сложности тысячу пленных талибов

12:00 09.05.2020
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© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Власти Афганистана на данный момент освободили из заключения одну тысячу представителей радикального движения "Талибан", сообщил совет национальной безопасности страны.
Накануне официальный представитель политофиса "Талибана" в Катаре Сухейль Шахин заявил об освобождении еще 48 афганских военнослужащих, находившихся у них в плену
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"Для борьбы с COVID-19 и содействия миру правительство освободило 1000 заключенных талибов, которые поклялись оставаться мирными. Теперь "Талибан" должен ускорить освобождение служащих Сил обороны и безопасности Афганистана, сократить масштабы насилия и подготовиться к прямым переговорам с правительством. Задержки больше недопустимы", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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